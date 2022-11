En pénurie, Lincent cherche des médecins : « On met en place un groupe de travail »

Mais que font alors les Lincentois pour recevoir les soins de base ? "Beaucoup vont dans les communes voisines comme Hannut. Il y a aussi une clinique à Orp-Jauche (NDLR: dans le Brabant wallon) dans laquelle les Lincentois se rendent. Un médecin de Landen (NDLR: dans le Brabant flamand) a également repris une partie de notre patientèle."

Et trouver un médecin chez son voisin, ce n’est pas une mince affaire. "Certains habitants ont dû entreprendre beaucoup de démarches pour trouver un docteur. D’autres ne savent tout simplement pas se déplacer, bien qu’il reste encore un médecin dans la région qui propose à ces personnes de se rendre à leur domcile. Mais ce n’est pas suffisant."

« On va mener une réflexion »

C’est pourquoi le collège communal, lors du dernier conseil de Lincent, a décidé de mettre en place un groupe de travail. "Il sera constitué du collège, d’un membre de la minorité mais surtout des professionnels de la santé, ajoute le mayeur. On se réunira avec l’objectif de réfléchir ensemble et voir les actions qui peuvent être menées pour attirer de jeunes médecins sur notre commune. On va cogiter."

Et pour agir au mieux, la Commune associe donc à ce groupe de réflexion les spécialistes de la santé locaux comme les infirmières, infirmières à domicile, médecins, kinésithérapeutes… "Même les médecins intéressés par cette réflexion et par un éventuel projet peuvent venir prendre part aux discussions. Il suffit qu’ils se manifestent. On tentera en tout cas de convaincre avec des outils qu’on pourrait mettre en place."

Plusieurs idées ont déjà émergé comme, par exemple, la mise à disposition d’un local qui servirait de cabinet médical. "Il faut trouver la spécificité et créer l’opportunité que Lincent pourrait offrir aux médecins pour les attirer." Et pour le bourgmestre, "un médecin, ce serait déjà très bien. Deux, ce serait encore mieux."

Vous êtes médecin et êtes intéressé de prendre part à la réflexion ? Il suffit de prendre contact avec l’administration communale au 019/63 02 40.