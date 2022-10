Pour rappel, le Lincentois commence sa carrière politique avec le groupe socialiste LRPS, mené par Olivier Winnen à cette époque. Mais il décide de démissionner du groupe lors des dernières élections communales pour devenir conseiller indépendant. Il avait obtenu lors de ce scrutin 323 voix. "J’avais ensuite été contacté par le groupe DéFI Wallonie en vue de l’intégrer. Je m’étais dis “Pourquoi pas ?”, croyant que ce groupe changerait la donne. Mais je me suis finalement rendu compte que c’était la même chose que partout. Je ne suis définitivement plus en accord avec aucun parti politique. Je suis donc redevenu indépendant."

Aujourd’hui, le Lincentois a décidé de rejoindre la majorité en place à Lincent, tout en restant indépendant. Comme c’est le cas du bourgmestre Yves Kinnard qui a pris la décision en mars dernier de prendre ses distances du MR pour siéger en tant que bourgmestre indépendant, car plus en adéquation avec le parti. Il est cependant toujours dans la majorité. Ceci avec l’idée, d’ailleurs, de créer lors des prochaines élections une liste plurielle.

« Je pourrai plus m’investir »

Et justement, lors des prochaines élections, le conseiller David Doguet compte faire partie de cette nouvelle liste qui sera lancée par le bourgmestre. "J’avais de toute manière dit que je le ferai pour les prochaines élections. Alors le faire maintenant ou dans quelques mois… Et comme je suis seul dans mon coin, il m’est difficile de pouvoir suivre correctement les dossiers."

Ce rapprochement avec la majorité va donc permettre au conseiller de s’en imprégner, selon ses propres dires. "Jusqu’à maintenant, on ne tenait pas trop compte de mes avis. Je serai plus écouté dans la majorité. Je pourrai ainsi plus m’investir et j’aurai plus de poids. Ce sera beaucoup plus facile."

« Je veux amener des choses constructives »

Lors des élections de 2018, David Doguet avait donc obtenu 323 voix. "C’était un électorat différent de celui d’aujourd’hui et j’étais avec les socialistes, dit-il. Mais je ne m’inquiète pas car je sais que je suis soutenu. Ici, je recommence à zéro en quelque sorte."

Et il l’affirme: "Ma priorité, c’est de m’occuper de ma commune, d’où je suis originaire. Avec l’envie de plus m’investir en dehors des querelles politiques et autres règlements de compte. Je veux amener quelques chose de constructif et de positif."