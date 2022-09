Un Repair café chaque 2e dimanche du mois

Un premier Repair café est donc prévu le dimanche 9 octobre, de 9 à 12 h à la salle communale de Pellaines. "Et on le pérennisera chaque deuxième dimanche du mois", ajoute la présidente du CPAS.

Réparateurs recherchés

Couture, informatique, petit électro, vélo (à la belle saison)… Il est demandé aux participants de s’inscrire afin de savoir à quoi s’attendre pour ce premier Repair café. "Pour voir quel type de réparateur on doit prévoir. On a déjà quelques pistes mais on lance aussi un appel aux réparateurs bénévoles", poursuit Louisette Magnery.

Organisé par le PCS (Plan de cohésion sociale), le Repair café sera aussi l’occasion de tisser des liens au sein de la population. De même, un écrivain public sera aussi présent pour aider ceux qui le désirent dans leurs démarches administratives.

019/63 02 45 ou pcs@lincent.be