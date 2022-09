Avec d’autres membres de l’ASBL, Jean-Louis Craninx offre également une visite commentée de l’ancienne église. "Il y a aussi des activités pour les enfants. On a mis en place une chasse au trésor et installé un château gonflable." Si ces deux activités n’ont pas pu avoir lieu samedi à cause de la météo, elles ont fait le bonheur des plus petits ce dimanche. Les fins gourmets ont également été séduits: "On a organisé un repas gastronomique vendredi soir. Les gens ont vraiment bien aimé", conclut Jean-Louis Craninx.