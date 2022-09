La Commune de Lincent projette une zone récréative polyvalente aux anciens terrains de foot

Ces aménagements, pensés en collaboration avec la CLDR (Commission locale de développement rural), devront toutefois être avalisés par la Région wallonne. Si le projet est retenu, la Commune pourra bénéficier d’un subside de 80%, sur un montant estimé d’un peu plus de 500 000 €."C’est un projet qui était depuis longtemps dans les cartons. Mais on a dû revoir nos ambitions à la baisse car le projet initial était trop coûteux."

S’il est accepté par la Région, les travaux devraient pouvoir commencer dès l’année prochaine."Le temps que la procédure soit terminée et que les travaux aboutissent, la zone récréative pourrait sortir de terre dans les deux ans."

Jeux pour enfants, terrain multisports, halle couverte…

Même s’il ne s’agit ici que d’un avant-projet, nombre d’éléments qui le constitue le plan peuvent déjà être annoncés. En plus de la vingtaine de places de parking et de quelques arceaux pour vélos,"on retrouvera une plaine de jeux pour les petits, avec environ six à sept modulesdifférents, ajoute l’échevin.Une halle couverte permettra d’accueillir des événements en tout genre comme un petit marché."À côté de celle-ci, on construira une place qui devrait pouvoir accueillir un chapiteau en vue de festivités. Et en plus des terrains de pétanque, un terrain multisports verra le jour et permettra notamment la pratique du basket, du football, du volley…

Bancs, luminaires, plantations (arbres et haies), tables de pique-nique, points d’eau habilleront le site."On aimerait aussi, plus tard, y construire une maison de village."