Vague de dépôts sauvages de produits destinés à la confection de drogues: «C’est inquiétant»

Rien que cette semaine, un dépôt de ce type a été retrouvé à Lincent; un autre à Fexhe-le-Haut-Clocher. Mais il en a été retrouvé également du côté de Berloz, Geer, Crisnée, Oreye…"C’est vrai que c’est inquiétant le fait qu’on retrouve ce type de dépôts, de cette manière, explique le colonel Nicolas Tuts, chef d’unité à la Protection civile.Il arrive qu’on retrouve des dépôts plus importants, de façon ponctuelle. Mais de cette manière, de petites quantités disséminées un peu partout dans la région, de semaine en semaine, c’est du jamais vu. Il doit y avoir des choses qui s’organisent…"

Et le colonel de préciser que quoi qu’il en soit,"des laboratoires d’élaboration de drogues, il y en a un paquet. Surtout en Flandre. En Wallonie, on intervient principalement sur des plantations de cannabis, facilement une fois toutes les deux semaines en moyenne, même si on fait aussi face à des laboratoires."

Les frais à charge de la collectivité

Le problème, c’est que ces dépôts sont considérés comme des déchets. Et comme pour n’importe quel déchet, ils doivent être évacués, traités. Et ça, c’est à la charge des Communes et donc du portefeuille des citoyens."Et le traitement de ce type de produits coûte plus cher à la collectivité puisqu’ils doivent l’être par une société agréée."

Que faire si on découvre ce type de dépôt?"Il ne faut surtout rien toucher, pour plusieurs raisons, et appeler la police,met en garde le colonel Tuts.D’une part car ce sont des produits dangereux. D’autre part parce qu’il pourrait y avoir des traces sur les contenants (NDLR: comme des empreintes)qui pourraient permettre à la police de faire des liens avec d’autres dépôts", et faire avancer les enquêtes.