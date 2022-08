Feu d’artifice: la volonté du collège «n’est pas d’en rajouter une couche»

Sauf qu’entre-temps, l’artificier en question a fait son mea culpa et a promis d’indemniser les personnes aux vêtements touchés par les retombées. Il ne s’agissait pas d’un feu d’artifice, mais bien de feux de bengale et de fontaines d’étincelles. Il y a cependant eu un incident avec un des produits qui s’est enflammé.

Les explications et la bonne volonté de l’artificier ont convaincu le bourgmestre et ses échevins d’en rester là."On a surtout écouté la teneur des échanges entre l’artificier et le comité organisateur de Racour, explique Yves Kinnard. On a été très sensibles aux excuses formulées par l’artificier, aux démarches qu’il a entreprises pour indemniser les personnes lésées. Et il l’a fait très rapidement. Il s’est aussi engagé à rembourser l’événement."Autre point qui a emporté la décision du collège: l’artificier est constitué en PME,"c’est une petite entreprise familiale. Notre volonté n’était pas de vouloir sa peau. On lui a dit d’être particulièrement vigilant à l’avenir, même si c’est la première fois qu’un tel souci se produit."Le collège a dès lors décidé de"ne pas en rajouter une couche et donc de ne rien entreprendre".Aucune plainte n’a été déposée mais"il est aussi très probable qu’on ne le sollicitera plus".