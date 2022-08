Flammèches et cendres incandescentes sur le public à la fête de Racour: la Commune pourrait porter plainte

Mais hélas, samedi soir, un petit couac est venu ternir la belle ambiance. Lors du spectacle son et lumière sur la place Saint-Christophe, des flammèches et des cendres incandescentes sont retombées sur le public. Avec pour conséquences que quelques personnes ont eu leurs vêtements troués, légèrement brûlés. "Il y a eu aussi un petit mouvement de panique dans la foule,confirme le bourgmestre, Yves Kinnard, qui était présent sur place.Heureusement, il n’y a eu qu’une dizaine de personnes impactées mais il aurait pu y avoir des conséquences plus graves".

Le bourgmestre, tout comme les organisateurs (l’Oasis) ont en effet été estomaqués quand ils ont constaté que la société qui était en charge du son et lumière tiraient des feux d’artifice. "Alors que cela avait été formellement interdit,déplore le bourgmestre.En raison de la sécheresse mais aussi du bien-être animal. Il était question uniquement d’un spectacle sons et lumières! La société qui en avait la charge devait être au courant de la réglementation. Je ne comprends pas."

Pour le mayeur lincentois, pas question cependant de mettre en cause l’Oasis, qui organise la Fête de l’été."Les bénévoles étaient dépités face à cet incident mais il ne faut pas que ça les décourage. Ils font un travail formidable pour l’animation du village."

C’est la première fois que l’artificier en question opérait à Racour. "Il était prévu de faire des projections laser sur la façade de l’église, explique Jean-Paul Massi, membre de l’Oasis. L’artificier nous avait aussi parlé de quelques feux de Bengale mais qui ne devaient pas dépasser deux mètres de haut. Il nous a rassuré en expliquant que cela se faisait même en salle…"

Même si l’artificier reconnaît sa responsabilité (lire ci-contre), la Commune et les organisateurs réfléchissent à la possibilité de le poursuivre en justice."En tout cas, c’est la dernière fois qu’on tire un feu d’artifice sur ce site,affirme le bourgmestre.C’est un lieu trop étriqué. Je n’ose imaginer ce qu’il se serait passé si des flammèches étaient retombées sur les arbustes près de l’église ou dans les pelouses de particuliers…"