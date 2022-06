Inondations: Lincent cherche des solutions

La situation s’est d’ailleurs très rapidement dégradée, le 5 juin dernier. "Un habitant du quartier est allé s’occuper de ses pigeons, au fond de son jardin, poursuit Albert Morsa. Il est resté dans l’abri 20 ou 25 minutes. Quand il a voulu retourner chez lui, il n’a pas pu, tellement l’eau était montée."

Face à la situation, les ouvriers communaux ont été sur le pont de 14h à 22h. "Et le lendemain, ils ont nettoyé la rue d’Avernas, qui a été particulièrement touchée." Ils ont également dégagé les débris situés devant les maisons.

Il a été dit que les avaloirs n’avaient pas été curés, que la Commune n’avait pas fait travailler les ouvriers parce que ça coûtait trop cher. "C’est complètement faux , réplique l’échevin. Les avaloirs avaient été curés."

Et pour la suite?

Mais comment faire pour que de tels scénarios ne se répètent pas à l’avenir?

"Il est question d’installer un troisième bassin d’orage à proximité de l’autoroute. On a rendez-vous avec la Région wallonne. On verra ce qu’il est possible de faire."

La Commune de Lincent va également répondre à un appel à projets qui s’inscrit dans le plan de relance de la Région wallonne. "On va mandater un bureau d’études qui analysera la situation à Pellaines, Lincent et Racour. Il décidera des aménagements à réaliser, mais on pense déjà à installer un bassin d’orage dans la rue d’Avernas. Il récolterait les eaux qui viennent des campagnes et des chemins de remembrement." Si le dossier de la Commune est retenu par la Région wallonne, son projet pourrait être subsidié à 100%.