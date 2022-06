Voici les huit rues où on va installer des dispositifs ralentisseurs de vitesse à Lincent

A Lincent, des dispositifs ralentisseurs seront prochainement installés sur plusieurs routes de la commune. "On aménagera des zones d’évitement, des rétrécissements et des chicanes" , commente Albert Morsa, échevin des Travaux. A Lincent, les rues du Warichet, de la Vallée et du Village sont concernées. A Pellaines, ce sont les rues des Alliés et des Meuniers qui seront aménagées. Les routes complémentaires sont les rues de Landen, de l’Yser et de Linsmeau, toutes trois à Racour. "C’est important de faire ces aménagements, poursuit Albert Morsa. On a installé des dispositifs ralentisseurs sur la rue de Pellaines, et les gens roulent beaucoup moins vite."