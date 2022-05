L’Ukrainien hébergé par Diego se rebelle: «L’État ne fait rien pour les aider»

Le jeune MENA (Mineur étranger non accompagné) ukrainien de 17 ans qu’il héberge depuis plus d’un mois s’est montré violent. Nous l’appellerons Pavlo dans cet article. "On savait qu’il était porté sur l’alcool et qu’il avait déjà cette addiction depuis quelques années en Ukraine , nous explique le Lincentois. À l a maison, il ne s’est jamais montré violent mais avait plutôt l’alcool triste."C’est pourquoi Diego décide de ne plus lui donner d’argent de poche. "J’ai également dit au CPAS, qui voulait lui faire bénéficier du RIS (NDLR: revenu d’intégration sociale) de 700€, de le prendre alors en charge, sachant que l’argent qu’il aurait partirait dans l’alcool. L’action sociale n’était pas en mesure de s’en occuper. Et moi, je ne suis pas formé pour gérer cela."

Mercredi passé, le jeune s’est retrouvé sans cigarette. "Je lui ai donc quand même donné un peu de sous pour qu’il s’en achète. Mais je crois que je n’aurais finalement pas dû." Car c’est à ce moment-là que la situation a dégénéré. "Je sais que ce jour-là, il s’est rendu à l’école que je lui ai trouvée à Jodoigne. J’ignore pourquoi mais ensuite, il a commencé à péter un plomb. Il a même dû être emmené à l’hôpital de Tirlemont par la police de Jodoigne, qu’il a également agressée, car il s’était blessé aux mains à force de frapper dans des vitres…"

«L’hôpital voulait le laisser à la rue»

Le Lincentois s’est alors rendu dans la ville brabançonne pour récupérer les affaire du jeune Ukrainien. "Lorsque je me suis ensuite rendu à l’hôpital, le médecin qui s’était occupé de Pavlo a refusé de nous donner des informations sur son état de santé car nous ne sommes pas ses tuteurs légaux. Mais à côté de ça, le médecin voulait nous obliger à le reprendre avec nous au risque de le laisser à la rue." Sauf que Diego a refusé, estimant que ce jeune devait être pris en charge par des professionnels. "Je leur ai rappelé qu’il s’agit ici d’un mineur d’âge et qu’ils ne pouvaient donc pas le laisser à la rue." C’est après avoir insisté que l’hôpital a finalement accepté de la garder une nuit.

«La police a clairement fait pression sur nous»

Quelques heures plus tard, dans la nuit, Diego est contacté par la police qui le somme de venir chercher Pavlo à l’hôpital. "La police m’a bien téléphoné 20fois, s’étonne encore Diego. Elle voulait m’obliger à venir le rechercher sous prétexte qu’il est domicilié chez moi. Ils nous faisaient du chantage, essayant de nous faire culpabiliser en disant qu’on l’abandonne. Mais non. Je suis bénévole, pas psychologue. Je ne peux pas gérer un jeune susceptible de se montrer violent. Ça, c’est le travail des professionnels. J’ai des petits-enfants et des femmes à la maison."

«Je perçois cela comme un échec»

Le jeudi matin, sur le coup de 8h, la police revient à la charge pour que Diego et son épouse viennent rechercher le jeune homme. "J’ai alors contacté le service de tutelle pour avoir son avis, mais il n’a pas répondu. Car ce dont a besoin ce jeune, c’est d’un cadre." Diego a tenu tête à la police et c’est finalement le service de tutelle qui a pris en charge Pavlo. "Je ne pense pas que ça lui fasse plaisir mais je dois dire qu’on est soulagés. D’un autre côté, je perçois cela comme un échec. Car c’est difficile d’admettre qu’on ne peut plus héberger et venir en aide à un jeune en difficulté. Et à côté de ça, l’État ne fait rien pour les aider."