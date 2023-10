Halloween au château Springuel à Huy: un sans-faute avec 1 000 participants ! (photos)

Marianne Rasquin et son équipe sont sur les genoux mais heureux… La deuxième édition de la balade Springuel, samedi, a réussi son pari: 1 000 enfants et adultes ont fait le déplacement pour vivre une soirée frissonnante dans le parc du château (labyrinthe, cracheurs de feu…) et dans les bois du domaine où une balade thématique de 2 kilomètres était organisée. De 16h à 23h, le site n’a pas désempli. "Il y avait des gens de toute la province de Liège: Huy, Marchin, Trooz et même des Flamands , se réjouit l’organisatrice. 1 000 personnes, c’est le même chiffre de fréquentation que l’année passée. On est donc satisfaits. Les retours sont très positifs. Il faut dire que le cadre est magnifique…"