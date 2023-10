Des tartes et des quiches bientôt dans la galerie Batta à Huy

Le Hutois Geoffrey Gregoire (39 ans) a changé une première fois de vie en 2016, en se lançant dans la vente de café (en grains, moulu, prêt à déguster) sur les marchés de la région. Boulanger de formation, il a ensuite commencé à proposer des gaufres de Liège maison. Puis des tartes, puis des quiches. En 2022, son épouse, qui l’aidait jusque-là, a repris un travail plus classique et, en mars dernier, Geoffrey Gregoire a décidé de stopper lui aussi la vente en ambulant. Pour changer une nouvelle fois de vie. "J’avais envie de rediriger mon activité, d’avoir un point de vente fixe et l’occasion s’est présentée récemment. Je signe le bail de location cette semaine pour un local dans la galerie Batta, où se tenait le salon de coiffure Carré VIP. C’est un espace qui donne à la fois sur l’intérieur et sur l’extérieur de la galerie." Et cet espace sur deux étages, justement, proposera de la vente au comptoir et un espace de dégustation au rez-de-chaussée et un espace de dégustation dans une salle également privatisable à l’étage. "On espère aussi installer une petite terrasse dans la galerie et une autre en extérieur aux beaux jours, avec vue sur la nouvelle esplanade."