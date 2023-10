C’était le "Marathon de la réparation" à Huy: 36 objets sauvés (photos)

Il utilise une carte de banque pour faire sauter un à un les verrous qui scellent la carapace de plastique d’un décodeur ou son tournevis fait maison pour contrecarrer l’envie des fabricants d’interdire l’accès au sein du sein qui fait fonctionner l’appareil. Un peu plus loin, un rémouleur redonne son tranchant aux lames des couteaux, des ciseaux… Ici à Huy ce sont donc différents repair cafés de la région qui sont représentés, sollicités par ceux de Huy et Amay en collaboration avec l’ASBL "Repair Together". Depuis 10h du matin, les candidats à une nouvelle vie défilent. Certains bénéficieront d’un sursis. Pour d’autres, malgré la réanimation, il faudra malheureusement constater un électrocardiogramme plat. D’autres cependant, auront besoin du coup de pouce d’une nouvelle pièce pour repartir du bon pied.

Dans le cadre de cet événement, pour le rendre un peu plus excitant, l’idée d’un marathon de la réparation a fait son chemin: le réparathon. Un décompte minutieux des appareils, textiles et vélos apportés est réalisé dès l’entrée dans l’église Saint-Mengold. L’objectif, ressusciter le plus possible de ceux-ci. À 17h, au moment de clôturer la journée, 36 objets avaient été réparés sur 59 répertoriés (59 objets plus 10 ouvrages couturiers et 30 aiguisages). Et 26 objets sont en attente de la pièce manquante qui les fera reprendre du service.