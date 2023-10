Brasero a restitué la beauté de Pierrot

Qui se souvient ? Février 2002, Pierre Rapsat offrait alors un concert inoubliable au centre culturel de Huy, devant un petit millier de personnes. La soirée était d’autant plus magique qu’elle devait être la dernière occasion de voir l’ami Pierrot à Huy, lui qui s’envolait vers les étoiles deux bons mois plus tard. Près de 22 ans se sont écoulés et nombre de ceux qui avaient acclamé le célèbre auteur-compositeur-interprète se sont retrouvés samedi 14 octobre avenue Delchambre. Car les fans de la première heure sont toujours là, et portent toujours à Pierre Rapsat un véritable amour. En atteste l’ambiance particulièrement enthousiaste à l’entame du très beau concert livré par le groupe Brasero, le cover officiel de Rapsat, constitué en 2012 pour faire vivre l’œuvre de l’artiste. Il n’aura fallu que trois chansons pour que la salle se lève et danse dans les allées. Les titres Illusions, Ensemble, deux titres phares font grimper la température. Aurore ou Passagers de la nuit apportent l’étincelle de l’émotion et de la nostalgie. Au micro, Olivier Fivet entonne les chansons avec ferveur et vous transporte dans l’univers Rapsat grâce à la tessiture de sa voix, si proche du chanteur original. Le chanteur a un talent fou, mais surtout un respect immense pour Rapsat en l’interprétant sans le dénaturer. Choix judicieux donc de l’ASBL "Le maillon Humanitaire" qui a pour but de rendre accessibles les soins médicaux dans des régions éloignées de centres de santé au Congo et au Maroc. "Depuis de nombreuses années, nous organisons des activités afin de récolter les fonds pour apporter notre aide dans ces contrées où les populations attendent notre soutien", explique Nathalie Chaudoir. Là où il se trouve, le chanteur verviétois aura apprécié. Mieux il aurait applaudi cette prestation impeccable et émouvante qui, après plusieurs rappels, s’est clôturée par l’intemporel titre Tous les rêves.