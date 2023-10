Qui veut tester son commerce rue du Pont à Huy?

Des commerces éphémères ont déjà testé leur idée dans cette cellule commerciale dite tremplin. "On a aussi eu Signé Dengis qui a ensuite ouvert sa surface commerciale dans le centre-ville", explique Anne Vanbrabant, directrice de la Régie foncière. Un an après avoir déménagé sur la Grand-Place, Signé Dengis a cependant arrêté. Jusqu’en juin dernier, c’était Le skateshop Park Life qui quittait la rue du Pont après presque trois années d’occupation pour pérenniser son commerce ailleurs. Depuis, la cellule commerciale est libre et attend un nouveau projet. Et la Régie foncière lance donc un appel à candidatures pour trouver la nouvelle idée. "On libère la surface commerciale pour un nouveau projet, poursuit Anne Vanbrabant. Notre objectif est de favoriser les projets de qualité." Et en tout cas, ceux qui se démarquent de ce qui se fait déjà à Huy. "A priori, on n’ira pas vers une nouvelle pizzeria, car il y en a déjà plusieurs à Huy. On veut pouvoir offrir une offre variée, un commerce qui ramènera du passage à la rue du Pont et la fera vivre."

Les candidats ont jusqu’au 20 novembre, à midi, pour déposer leur candidature. L’aide apportée par la Régie foncière hutoise ? Un espace commercial agréable et d’une belle surface, mais aussi une proposition de loyer évolutif. "La première année, on demande 1 200 €, ce qui est en deçà du prix du marché. 1 500 € la deuxième année et 1 800 € à partir de la troisième, pour rattraper le prix du marché."

Les projets seront analysés. Et le choix sera fait en fonction de la faisabilité du projet et sa viabilité économique, les spécificités en matière d’aménagement. Le contrat possible ? "C’est un bail commercial classique, cela peut aller jusqu’à 7 ans."

Les candidatures doivent s’accompagner d’un dossier. Pour tout détail, Régie foncière hutoise 085/21 78 21