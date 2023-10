Les commerçants de Huy lancent une pétition pour les 12H vélos, mais plutôt le samedi

Alain Voituron, du magasin Neuhaus rue des Brasseurs, vient ainsi de lancer une pétition. Le commerçant hutois est clair: il applaudit la manifestation car mieux vaut une ville qui bouge. Mais… "Il y a eu un manque de communication de la part du service des Sports, explique-t-il. Les commerçants et la Fédération, à laquelle je suis très attaché, n’ont pas été invités à donner leur avis." Le commerçant met cela sur le peu d’expérience de l’échevin, Étienne Roba, en charge de l’organisation. "C’est son premier mandat, je mets ça sur le compte de sa jeunesse et de sa fougue." Mais clairement, les commerçants ont senti l’organisation des 12h vélos sur leur chiffre d’affaires. "Moi, j’ai une perte de 30% environ, note Alain Voituron. J’ai commencé à faire le tour des commerçants de l’hypercentre pour avoir leur sentiment, pour savoir ce qu’ils pensaient de l’organisation." Le commerçant hutois a ainsi recueilli 51 signatures et "ce n’est pas terminé. J’ai fait la rue des Brasseurs, la Grand-Place, la rue des Augustins et la rue des Fouarges." Mis à part deux sandwicheries qui ont fait "un très bon samedi", tous les autres ont cumulé les pertes. Certains commerces ont même fermé l’après-midi.

Alors oui, la "piste" empruntée par les cyclistes ne prenait pas toute la largeur des voiries mais "je pense que les clients ont eu peur". Peur de ne pas avoir de place où se garer, peur d’avoir des difficultés pour circuler à cause des barrières Nadar. Les commerçants ne veulent pas la mort de l’activité, car ils la trouvent sympa, mais son déplacement à un autre jour. Un dimanche ou un jour férié car les commerces seront moins impactés. "Les 24 heures vélo, ce n’était pas dans l’hyper centre", croit se souvenir Alain Voituron. Qui a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’en parler avec l’échevin Roba et "il m’a dit que l’organisation sera certainement repensée". Le commerçant ajoute: "je préfère un échevin qui ose et qui se trompe qu’un échevin qui ne fait rien…" Et pour que tout roule, autant impliquer la fédération des commerçants dans la réflexion.