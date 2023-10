Le quartier du Pré à la fontaine fait peau neuve à Huy

"L e plus important, ce sont les blocs qui empêchent les voitures de passer, explique Monsieur Fagniel, qui réside au Pré à la fontaine depuis 23 ans. Il fallait arrêter toute cette circulation. Chaque fois, qu’il y avait un contretemps dans la chaussée des Forges, les automobilistes prenaient le pont et passaient par ici. Il y a des enfants qui jouent, des animaux qui se promènent. C’est un endroit idyllique. En été, un sanglier remontait le Hoyoux. On observe souvent des renards et des fouines. Cette nouvelle route, c’est très bien. Il faut arrêter de la prendre pour rien, surtout pour aller déposer ses crasses au bout. Redevenons le quartier de la quiétude."