Le 11e festival des "Enfants terribles", c’est tout le week-end à Huy avec 18 projections et un dimanche 100% familial

Dimanche, c’est la grande journée des familles terribles. "À 14h, on a prévu un ciné-concert sympa, “Farfelu”, qui prévoit de diffuser des courts-métrages qui seront accompagnés d’une musique en live, le tout suivi d’un goûter et d’une boum où ce sont les enfants qui seront les DJ. Et on a toujours des surprises dans leurs choix musicaux", sourit Justine Montagner du centre culturel. À 16h, place aux courts-métrages "Culottes courtes", dédiés aux familles. "On invite les enfants à venir déguiser pour Halloween." Et à 18h, le festival se clôture avec la diffusion de "Yuku et la fleur de l’Himalaya" d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin. "C’est un superbe conte musical qui aborde le sujet de la transmission, un conte porté par des voix d’acteurs et chanteurs connus: Arno, Agnès Jaoui… C’est un petit bijou", conclut Justine.