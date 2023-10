Halloween au château Springuel à Huy, pour la bonne cause

C’était un peu la course, au château Springuel, ce vendredi matin. "Normalement on sera prêts pour demain (NDLR: samedi ) à 14h. On va être tout juste parce que ça commence à 16h", sourit Jean-Marc Renard, le propriétaire des lieux. Mais prêts pour quoi ? "On organise plusieurs activités autour du thème d’Halloween, détaille Marianne Raskin, l’organisatrice de l’événement. Il y aura notamment une balade contée de deux kilomètres."