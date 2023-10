Françoise Laroche rechante "De Ben-Ahin à Bas-Oha": "Une partie de moi est sur le pont Pire" (vidéo)

Flash-back: nous sommes un samedi pluvieux à la fin des années 60. Françoise Laroche, Arlonaise d’origine, enseignante en langues germaniques à Liège, promène sa 2 CV en région hutoise. Avant de rejoindre sa famille luxembourgeoise, elle doit effectuer un crochet par la RTB Namur pour y enregistrer un morceau. C’est que la charmante brunette mène en parallèle une carrière d’autrice-compositrice-interprète. Les places de Liège, La vieille demoiselle (lauréate du festival d’Obourg en 1967) et Jérôme (Prix de la Ville au festival de Spa en 1968) font partie de ses titres qui ont déjà connu le succès, et qui lui ont valu de nombreux passages à la télé, ainsi que des concerts aux quatre coins du pays, dont deux à l’Ancienne Belgique.

Mais revenons à son passage au pied des ruines de Beaufort. "Lorsque je suis arrivée à Ben-Ahin, je me suis souvenue de mon ami Jean-Pierre Dejasse que j’avais rencontré… je ne sais plus trop où", sourit Françoise Laroche, aujourd’hui âgée de 82 ans. Était-ce lors de leurs études à Liège ou à l’occasion d’une soirée -cabaret ? La mémoire leur fait défaut.

Se mettant en quête de retrouver l’ancien comparse, elle finit par frapper à sa porte. En se quittant, la chanteuse ironise le nom poétique du patelin. "J’avais quelques rudiments d’arabe, et je me souviens avoir dit en riant que Ben-Ahin signifiait le fils de la source." Dans la foulée, Jean-Pierre lui cite Java, Bas-Oha, Moha. Il ne lui en faut pas plus pour composer, au rythme des essuie-glaces, De Ben-Ahin à Bas-Oha.

"Ma chanson était prophétique"

"Arrivée à Arlon, j’avais la mélodie en tête, et déjà une bonne partie des paroles." Des paroles dont le thème essentiel est le manque de communication entre les gens.

"Plus de cinquante ans plus tard, à l’heure des réseaux sociaux, j’ai le sentiment que c’est encore pire qu’à cette époque. On ne s’écoute plus. Il y a de plus en plus de distance entre les gens." Comme cette distance entre les Bas-Ohatois et les Ben-Ahinois, conséquence de l’absence d’un pont surplombant la Meuse. "Ma chanson était quelque part prophétique, puisque le pont Père Pire a fini par être construit plus de 15 ans plus tard."

Pour son inauguration en 1987, Anne-Marie Lizin aurait d’ailleurs aimé que Françoise Laroche vienne gratter la guitare. Mais la bourgmestre de l’époque n’avait pas frappé à la bonne porte pour retrouver la trace d’une artiste partie vivre dès 1976 en Norvège, à 600 km au nord du cercle polaire. "Je réside toujours dans ce pays, mais à présent à Oslo, et je reviens une ou deux fois par an en Belgique, notamment auprès de ma sœur Monique qui habite à Marchin et fête son anniversaire ce week-end. À chaque fois, lorsque je traverse le pont haubanné, comme ce dernier lundi en venant de l’aéroport, je me dis que c’est une partie de moi qui se trouve ici."

Un fiasco au bal de la bourgmestre

Un sentiment qu’elle souhaite partager dimanche prochain avec ses admirateurs de l’époque. Tout en reprenant, guitare à la main, un morceau que les Bas-Ohatois avaient l’occasion de fredonner dans les années 90 au bal des fêtes de la Pentecôte. "Je ne l’ai jamais interprétée sur une scène à Bas-Oha", sourit Françoise. Par contre, elle se souvient de son passage sur la petite place de Ben, ou plus tard, à Huy lors d’un bal de la bourgmestre. "Un pianiste m’avait accompagnée, mais il ne connaissait pas la chanson, ce fut un fiasco…"

Si vous souhaitez assister à la rencontre avec Françoise Laroche le dimanche 29 octobre à 14 h à l’Écomusée de Ben-Ahin, vous pouvez réserver votre place au 085/21 13 78. Si vous tombez sur le répondeur, veuillez laisser vos nom, localité, téléphone et le nombre de personnes accompagnantes.