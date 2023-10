Trafic de drogues devant le café La Coupole à Huy : les cinq prévenus risquent entre 24 et 40 mois de prison

Mais pour le ministère public, l’association de faits est évidente. "Quelle est la genèse de ce dossier ? Ce sont les riverains et les commerçants qui dénoncent un trafic de stupéfiants à cet endroit. C’est le sentiment d’insécurité qui est le point de départ. La circonstance aggravante est établie car plusieurs témoins ont déclaré que c’est l’un qui prend la commande et un autre qui procède à l’échange. Il y a un modus operandi qui est le même pour tout le monde avec un signe de la main pour que le vendeur comprenne qu’il s’agit d’un client. Il n’y a pas d’échange de messages par téléphone. Ils se connaissent et parlent entre eux. Les consommateurs savent bien qu’il y a toujours un vendeur à toute heure du jour et de la nuit."

"C’est un quartier qui se meurt à cause de ce trafic"

Le substitut du procureur du roi a requis 2 ans de prison pour les trois prévenus absents, 3 ans pour Benjamin (en état de récidive légale) et 40 mois pour Antoine (nom d’emprunt) qui a également plusieurs condamnations à son actif. "C’est un quartier qui se meurt à cause de ce trafic et du sentiment d’insécurité. Les clients désertent le café. Il y a également des écoles à proximité ce qui entraîne le risque que certains jeunes deviennent des consommateurs", a-t-il conclu.

Le conseil de Benjamin plaide la clémence du tribunal pour son client même si les faits sont indiscutables. "Il y a effectivement un regroupement, une organisation de personnes autour de ce café, et il y a bel et bien un modus operandi." Quant à Antoine, représenté par son avocat, Me Marc-Antoine Legrand, il nie les faits. "Vous le connaissez bien pour des faits similaires mais il ne reconnaît pas ceux-ci. Il n’y a pas suffisamment d’éléments à charge. Un des témoins dit l’avoir peut-être reconnu mais ce n’est pas suffisant pour condamner quelqu’un. Un autre témoin assure l’avoir reconnu mais c’est trop faible comme preuve et pas assez fiable. Il n’y a aucune certitude." La défense demande donc l’acquittement ou, à titre subsidiaire, il souhaite que l’absorption soit appliquée et que son client ne soit pas condamné à une peine complémentaire. Antoine est actuellement en attente d’une décision de la Cour d’Appel de Liège concernant une précédente condamnation pour des faits similaires.

Jugement le 2 novembre.