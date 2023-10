Théâtre: Molière et les Beatles se sont rencontrés au centre culturel de Huy

Le théâtre reste un art où tout est possible. Même de mélanger les Beatles à Molière. Les spectateurs du centre culturel de Huy l’ont constaté ce mardi soir lors de la représentation de la pièce "Le voyage de Molière". Écrite durant le confinement, cette œuvre est "une déclaration d’amour à Molière et au théâtre", ont souvent précisé les auteurs Pierre-Olivier Scotto et Jean-Philippe Daguerre, alors qu’on a fêté en 2022 le 400e anniversaire de la naissance du plus célèbre dramaturge français.