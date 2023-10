La bibliothèque de Huy organise un atelier de création d’un livre pop-up pendant les vacances d’automne

Les livres pop-up, ce sont ces livres qui "prennent vie" quand on en tourne les pages, par un jeu de pliages et découpages du papier permettant de donner du volume et du relief à l’histoire, de la transformer en 3D. Annette Tamarkin, une auteure jeunesse belge, s’est spécialisée dans cette technique. Et le mercredi 25 octobre, pendant les vacances d’automne, elle viendra partager ses connaissances avec le public de la bibliothèque de Huy, à travers un atelier de création d’un livre pop-up. Elle racontera et expliquera un peu son parcours et ses techniques à elle à travers ses propres albums, puis elle encadrera les enfants de façon pratique, pour qu’ils fassent vivre aussi le papier, apprennent à créer du mouvement par de simples pliages.