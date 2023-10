Gestion du téléphérique à Huy: "ce sera un gouffre financier", selon l’opposition

Oui, ils se réjouissent de la fin des travaux du téléphérique de Huy. N’empêche, les écolos et DéfiPourHuy (qui, d’ailleurs, réagissent désormais en tant que "Huy en commun", qui est le nom de leur future liste pour les élections communales, et non plus en tant qu’élus des deux partis…) qualifient de "cadeau électoral empoisonné" l’annonce faite par le collège communal hier. Alors que la fin du chantier est annoncée pour bientôt, la Ville de Huy a annoncé hier qu’elle n’avait toujours pas trouvé de gestionnaire privé pour le téléphérique. Or, elle voudrait qu’il lance la prochaine saison touristique, dès avril 2024. Elle n’avait plus le choix, elle devait donc prendre les devants. Le bourgmestre en titre Christophe Collignon a ainsi annoncé que ce serait la Ville, via sa Régie communale, qui gérera le fonctionnement du téléphérique, tout en notant que cela n’empêchera pas par la suite de faire appel à un privé si le fonctionnement du téléphérique en convainc un de s’y investir. La Régie va ainsi embaucher.