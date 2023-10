Un plan global mobilité douce pour plus de sécurité à Huy

La commission provinciale de sécurité routière mode doux se réunira d’ailleurs fin du mois, avec des dossiers hutois dans ses cartons. "La volonté est de permettre à l’ensemble des usagers de partager l’espace public en toute sécurité", explique le bourgmestre f.f., Éric Dosogne.

Quels sont les dossiers "vélo" en passe de se concrétiser ? La prolongation de la liaison 127 en est un. Les travaux débuteront en février prochain. Un encorbellement sera réalisé au niveau du port de Statte. Les travaux devraient ensuite se poursuivre vers la gare de Statte ; de là, on sait aller vers Wanze via une passerelle et vers Huy via des pistes tracées le long de la Meuse. La Ville projetterait aussi de créer une liaison cyclo-piétonne depuis le parvis de l’église de Statte vers la gare.

Sur la rive droite, on sait rejoindre le pont Baudouin depuis Andenne le long de la Meuse. La prochaine étape, c’est la recherche d’un financement pour relier le pont Baudouin au RAVeL. Le futur rond-point du pont Baudouin (tout l’espace est actuellement en travaux) intégrera une piste cyclable. De l’autre côté du rond-point vers Liège, il est prévu de créer un RAVeL sur le quai Dautrebande et le quai d’Arona (qui rejoindra, dans le futur, l’écluse d’Ampsin), ainsi qu’une piste cyclable avenue Delchambre qui, via le pont de l’Europe, permettra de retrouver la rive gauche.

Et vers le Condroz ? En 2024, une piste cyclable sera aménagée avenue des Ardennes. Elle permettra de rejoindre le Picvert vers Marchin et Modave.

Les routes communales intégreront elles aussi des aménagements pour les cyclistes. Ce sera le cas entre la rue Campagne et la Grand-route à Tihange, elle passera par la rue de la Paix et l’avenue Legrand. Et dans le quartier de la gare ? La nouvelle rue de Natitingou, qui sera finie fin 2024, comprendra une piste cyclable qui rejoindra le quai de Compiègne. Un cheminement doux sera aussi réalisé en 2024, toujours entre la chaussée de Liège et la rue des Cotillages.