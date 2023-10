La piste d’athlétisme de Huy, finalisée d’ici un an

Bon, ce n’est plus un secret… La piste d’athlétisme de Huy n’est pas aux normes, elle est trop courte et en mauvais état. La solution est simple – il en faut une nouvelle -, mais c’est plus difficile à concrétiser car il faut le terrain et l’argent. Le terrain, la Ville de Huy l’a trouvé dans le quartier des Chinisses. Son propriétaire, Meuse Condroz Logement, l’a échangé avec un autre terrain. Et le financement de cette nouvelle piste (qui fera 400 mètres et non plus 250 comme l’actuelle), alors ? Le budget estimé pour les nouvelles installations avoisinerait les 3,5 millions d’euros. En 2022, la Ville avait répondu à un appel à projet en espérant décrocher les subsides, elle n’a pas été retenue.