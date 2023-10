Home sweet home avec BJ Scott et Mel Knapp au Sofloti à Huy

Sans fard ni paillette et donc, au naturel, la chanteuse belgo-américaine, par ailleurs doyenne des coaches de l’émission The Voice Belgique, s’est dévoilée dans un tour de chant qui sent le vécu et la bonhomie pour partir tout de go dans son univers atypique qui fleure bon les "States". "Ici, les marécages me manquent tellement et là-bas, je parle tout le temps de la Belgique ! Pourquoi j’y suis venue ? La véritable question, c’est pourquoi j’y reste ?"

En amorce du concert, deux titres prestés en solo avant l’entrée en scène de Mel Knapp, cœur nomade ramené d’Alabama pour une mini-tournée belge qui, samedi, la clôturait.

À considérer comme un voyage musical ancré dans des atmosphères folk et country, le set intime aux allures de feu de camp, prend une direction voulue plurielle. Car ici, rien n’est laissé au hasard. En solo ou duo, augmentés des particularités de chacun, chaque morceau en appelle d’autres à fredonner. Ce qui est déjà le cas avec la reprise de Dolly Parton "Jolene", qui monte crescendo pour un retour en force d’un moment voulu partagé avec le public. "Lettre à Elise", gratté à la guitare poursuit dans cette même intention avant la reprise tout en douceur d’Elvis "Can’t help falling in love".

Surprise dans le set: deux morceaux prestés avec Carmen, partenaire de BJ Scott dans son groupe les Satin Dolls avant l’arrivée sur la petite scène d’un batteur, troisième invité de la soirée. En anglais et en français, le set, davantage rythmique, se poursuit avec le public désormais impliqué. La reprise de Joe Dassin "On s’est aimé comme on se quitte", fredonnée en chœur, y est pour quelque chose dans cet envol qui se poursuivra avec "The house of rising sun" dont le refrain sera chanté en français. Fin de partie sur des airs d’un au revoir bien balancé qui annonçait aussi la der des der d’une tournée de 20 dates à parcourir le répertoire conjoint de BJ Scott et Mel Knapp dans une ambiance home sweet home.

Bientôt

HUY

Mardi à 20h: Il y aura du théâtre au centre culturel de Huy qui programmera la pièce "Le Voyage de Molière". Attendue comme un hommage joyeux, ludique et inspiré au théâtre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, dont on célébrait les 400 ans en 2022, cette proposition relate la vie d’un homme du XXIe siècle qui se retrouve sur les planches en 1656 pour une aventure extraordinaire.

085/21 12 06

Wanze

Mercredi et jeudi à 20h: Le centre culturel invitera le Wanzois Philippe Vauchel et Mathilde Dedeurwaerdere pour le spectacle "Cabane, cabane !" Attendu intime, doux et poétique, ce spectacle propose d’abriter nos vies quand elles s’échappent de nos agendas ou de nos plannings. On y trouve, notamment des cabanes pour capturer nos petits mondes intimes, des refuges tendres aussi.

085/21 39 09

Marchin

Vendredi à 20h30: Spectacle attendu clownesque à Latitude 50 avec Parasismique de L’Intime Collectif. En piste, trois clowns, une blouse blanche, du carton, quelques vinyles, une voix calme qui murmure des paroles intimes: tel est le dispositif choisi pour évoquer la sclérose en plaque. Ici, il sera question d’audace, de naïveté, d’aveux pour parler du vivant avec poésie et décalage.

085/41 37 18

Fallais

Samedi à 19h: Nocturne au château de Fallais qui s'illuminera lors d'une balade-spectacle autour des douves. Inscrit dans le programme varié de l'année 2023 qui met en avant les quatre éléments, le spectacle, ici, fera la part belle au feu. Cinq artistes pyrotechniques proposeront des mini-spectacles sur mesure sur un parcours féerique tout feu tout flamme.

contact@chateaudefallais.be

REMICOURT

Le vendredi 20 octobre à 20h: Il y aura de l’humour au centre culturel avec le spectacle "En attendant la fin".

019/54 45 10

HANNUT

Le samedi 21 octobre dès 21h: Le chanteur français M. Pokora sera en aftershow au Marché couvert précédé d’autres artistes tels que Mademoiselle Luna ou Daddy K.

Le 4 novembre à 20h: Le centre culturel accueillera Greg Houben pour un concert attendu jazzy.

019/51 90 63

CLAVIER

Le dimanche 22 octobre à 15h et 17h: L’Oeil du Condroz accueillera Gil Delogne et Quentin Dujardin pour un voyage sonore avec bols tibétains, gongs et guitare.

HUY

Le dimanche 22 octobre à 14h: Ciné-concert au centre culturel qui programmera "Farfelu" dans le cadre de l’événement "Les Enfants terribles".

085/21 12 06