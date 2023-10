12H vélo de Huy: en route vers une 2e édition mais "on va tirer le bilan avec les riverains, les commerçants et les participants"

Pourtant la Régie sportive hutoise, organisatrice de la manifestation, était loin de gagner son pari. "On a reçu les autorisations administratives assez tard et donc nous n’avons pas su faire une communication très longtemps à l’avance, analyse Étienne Roba, échevin des Sports. Je m’attendais à avoir plus d’équipes mais c’est déjà très bien comme ça et ça nous a permis de roder la logistique d’une telle organisation." La première édition se solde donc par un bilan positif même s’il y a des points à améliorer. "L’objectif est clairement de pérenniser les 12H vélo mais avec évidemment des choses à revoir. Je pense notamment à une meilleure communication, peut-être un peu plus d’animations et d’affichage car nous avions un budget extrêmement serré pour cette première. Le parcours, quant à lui, restera sensiblement le même car notre volonté est de le maintenir dans le piétonnier pour ne pas impacter les grands axes de Huy au niveau de la circulation."

L’échevin hutois réfléchit également à l’organiser à un autre moment. Un dimanche, un jour férié ou le 21 juillet, pourquoi pas. "On va tirer le bilan avec les riverains, les commerçants et les participants pour sonder un peu le point de vue de chacun. On sait qu’il y a eu certains couacs, notamment avec le courrier d’information qui n’a pas été distribué. Je serai donc attentif à leurs besoins pour l’année prochaine."