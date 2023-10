Christophe Collignon: "La campagne électorale aura sa place mais là, c’est un peu tôt…"

"L’objectif de la photo est symbolique, explique le bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon. Elle a été prise sur l’Esplanade qui témoigne de la volonté de la majorité de s’occuper d’un territoire trop longtemps abandonné." Symbolique aussi car la date du 13 octobre est importante: dans un an jour pour jour, ce sera le scrutin communal. Par cette photo, les socialistes voulaient aussi montrer que "nous sommes fiers de ce qu’on a fait pour la ville, de notre bilan". Avant de présenter de potentiels candidats, ils veulent avant toute chose construire un projet en s’appuyant sur le bilan des actions menées.

Mais les socialistes présents sur la photo seront-ils les candidats qui se présenteront à l’électeur dans un an. "Non, pas nécessairement. Mais c’est l’équipe de militants qui travaillent autour de notre projet. On est très loin du processus électoral car il reste un an de législature. On a encore des projets à mener." Alors oui, le Modavien Pierre Crochet est sur la photo. Non pas qu’il va déménager à Huy et se présenter aux électeurs hutois mais il est socialiste et en tant que chef de cabinet du bourgmestre, il participe aux projets hutois. Et Alexis Housiaux, qui a été bourgmestre de Huy et est désormais conseiller provincial ? C’est avec cette casquette qu’il œuvre pour les projets hutois.

"Nous, on continue à travailler. Il n’est pas question de commencer à lancer la campagne alors qu’on a encore beaucoup de choses à faire", poursuit Christophe Collignon. Et si les écolos et DéfiPourHuy se targuent d’avoir parmi leurs rangs des citoyens, "on aura aussi des citoyens sur notre liste. On n’aura pas de politique professionnel sur notre liste, sauf moi. " Et il ajoute: "sur la photo, on n’est pas nécessairement les candidats de la liste PS, mais bien une équipe enthousiaste".

Alors, le timing des socialistes ? "On va d’abord vulgariser notre bilan puis nous enrichir des remarques des citoyens." En février ou mars prochains, le PS lancera des ateliers car "on veut avant tout partir d’un projet et puis, on cherchera les acteurs qui travailleront ce projet. On a des gens qui croient en notre projet aux quatre coins de la commune et qui nous contactent." Sa liste, le PS ne la présentera qu’aux alentours du 1er mai. "Il n’y a aucune raison d’accélérer le tempo comme d’autres le font. Ce n’est pas ce que veut la population. On veut d’abord travailler sur notre projet. La campagne aura sa place mais là, c’est un peu tôt…"