12H vélo : les coureurs ont pris le départ place Verte à Huy (photos & vidéo)

Depuis quelques mois, la Ville de Huy affiche clairement sa volonté de devenir un pôle vélo. "On veut se positionner comme une ville de vélo, oui, mais de sports de façon générale, précise l’échevin hutois. Cet événement manquait à Huy et on était souvent sollicité pour l’organiser à nouveau." Et ce n’est pas Jean-François Caterina qui dira le contraire. "Nous sommes tous d’anciens participants des 24H vélo. On revient aujourd’hui par nostalgie, confie le membre de l’équipe JC Cycles. On avait déjà gagné par le passé. Donc, on vise clairement le podium pour cette édition." Les mollets des coureurs devront donc chauffer jusqu’à 22h sur une boucle d’1,3 km dans l’hypercentre. "Le parcours est court mais ce n’est pas dérangeant. Par contre, il y a certains passages plus dangereux, notamment celui de la Grand-Place. C’est symbolique de passer par là mais ce n’est pas évident car il y a beaucoup de monde comme nous sommes un samedi", analyse le Hutois.

Si certaines équipes viennent pour le goût du challenge, d’autres visent l’ambiance avant tout. C’est le cas de Christophe Thonet qui a constitué son équipe avec des bénévoles des Apéros Hutois. "On s’est dit que c’était l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour nous. C’est un team-building pour nous, sourit-il. On avait aussi envie de soutenir un événement de la Ville de Huy et qui relance une belle dynamique. On vise clairement le prix du fair-play ou de l’ambiance aujourd’hui." Les ambitions sont donc fixées, il ne reste plus qu’à rouler… Ou pas.