Téléphérique: un câble déjà tendu

Certains Hutois ont levé les yeux vers le ciel ces jeudi et vendredi et ont été intrigués par le passage d’une nacelle sur le chantier du téléphérique. Comme nous vous l’expliquions en septembre dernier, la société VLM Montage est en train de placer les nouveaux câbles, et l’installation du câble porteur (côté Liège) est à présent terminée. "Nous avons raccroché le nouveau câble sur l’ancien câble en utilisant la technique de la guirlande. Grâce à un treuil et des petits anneaux, on a amené le câble à la gare de la Sarte pour l’accrocher sur son ancrage définitif, précise un des huit techniciens sur place. Ensuite, en le mettant en tension, les élingues qui maintenaient le nouveau câble sur l’ancien se délestent un peu, et des collègues sont occupés avec une nacelle sur la ligne pour retirer les élingues. Une fois que la tension définitive aura été réalisée, le nouveau câble sera plus haut que l’ancien, et nous pourrons procéder à l’enlèvement de l’ancien selon la même technique. Quant au nouveau câble, côté Namur, son déroulement doit commencer dans le courant de la semaine prochaine." L’équipe devra ensuite réaliser le déroulement du câble tracteur avant l’accrochage des deux cabines dans le courant du mois de novembre.