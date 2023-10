Les 12 heures vélo de ce samedi à Huy ? Une chouette initiative mais la programmer un samedi est "peu judicieux"

Ils soutiennent l’initiative, car tout ce qui peut attirer des gens à Huy, c’est toujours bon à prendre. N’empêche, les commerçants hutois, par la voix de leur Fédération, râlent. Déjà ils regrettent de ne pas avoir été associés à l’organisation. Peut-être auraient-ils pu alors faire remarquer qu’il est "inopportun" de bloquer le centre-ville et de priver les commerçants de la plus grosse affluence de clients de la semaine. "L’événement est super, génial car c’est festif et cela va attirer du monde en ville, explique Daniel Millecam, président de la Fédération des commerçants de Huy. On a reçu le parcours jeudi. Il s’étire sur 1,3 kilomètre et va bloquer toutes les rues autour de la grand-place." De plus, pourquoi fermer la Grand-Place dès 6h du matin, en empêchant ainsi les commerçants de faire leurs livraisons "et les clients d’aller dans leurs commerces habituels" ? Ce que la Fédération aurait aimé ? Que les 12h vélo soit déplacée à un dimanche, une solution qui aurait été "plus judicieuse". "Mon téléphone n’arrête pas de sonner, certains commerçants sont vraiment énervés", note Daniel Millecam qui compte bien faire remonter les remarques des commerçants vers le collège communal, une fois la festivité passée. "On ne veut pas polémiquer mais on veut faire remonter notre position pour une prochaine fois."

La position des commerçants a plutôt étonné Étienne Roba, échevin des Sports. "Le centre-ville n’est pas bloqué", assure-t-il. Déjà, aucun parking n’est fermé. "Ceux qui voudront faire leurs courses pourront aller vers leurs commerces, cela ne changera rien." Le seul commerçant qui pourrait être contrarié, c’est le Proxy Delhaize de la rue Delloye-Mathieu. La rue est fermée, il ne pourra pas faire ses livraisons. Mais "on en a parlé avec le patron qui a même décidé de faire une équipe". L’échevin hutois en est convaincu: "l’initiative va ramener du monde à Huy". Les 12 heure vélo se déroulent essentiellement dans le piétonnier, il y aura un couloir pour les vélos mais les piétons pourront toujours circuler. Et la fin est prévue à 22h pour que les participants puissent encore aller dans les cafés et restaurants.