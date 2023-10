Incendie et explosion dans un restaurant du centre-ville de Huy: on a frôlé le pire (vidéo)

"Nous avions des clients en train de prendre un verre sur notre terrasse. Heureusement, personne n’a été blessé", poursuivait le tenancier sous le choc.

Rapidement arrivés sur place, onze sapeurs de la zone Hemeco, venus avec une autopompe, une auto-échelle, un camion-citerne et une voiture de commandement, ont rapidement éteint l’incendie. "De l’huile est restée sur le feu, alors que l’établissement était fermé, explique le lieutenant Amaury Fouarge. Le thermostat n’a plus fonctionné. Des gaz de pyrolyse se sont créés et lorsque la flamme est sortie de la casserole, ça a provoqué une petite explosion. On a eu beaucoup de chance, personne ne se trouvait à l’intérieur du restaurant au moment des faits, et il n’y a pas de blessé."

Venu sur les lieux de l’incendie pour réconforter le gérant, le bourgmestre faisant fonction Éric Dosogne a proposé l’aide du service de la Ville pour sécuriser les lieux et empêcher toute intrusion dans le bâtiment. L’alimentation au gaz a aussi été coupée pour l’ensemble de l’immeuble. Le restaurant Rive Sushi devrait rester fermé dans les prochains jours.