Quentin crée des bougies à Huy pour raviver la flamme de sa société

Et donc, ce que Quentin De Brouwer propose, ce sont des bougies artisanales, écologiques et 100% personnalisables. "Les pots sont en verre recyclé, la cire végétale vient de France parce qu’on n’en fabrique pas encore comme ça en Belgique, les mèches en coton non-traité viennent aussi de France et les parfums, de Grasse. Les bougies sont sans CMR (sans agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, NDLR) et sans phtalates. Les entreprises peuvent choisir le parfum de la bougie, le format, l’étiquette, le logo ou le message à mettre dessus: comme c’est non-périssable, c’est facile pour elles de stocker et, surtout, c’est une belle pub puisque les odeurs suscitent des émotions positives."

Parmi les prochains clients potentiels de Oali, on retrouve un hôtel, une agence de communication et l’ULiège. Et à quelques semaines des cadeaux de fin d’année, on peut raisonnablement penser que des sociétés auront l’idée de passer par la petite entreprise hutoise. Qui n’a d’ailleurs décidément pas fini de se réinventer puisque Quentin compte développer, en plus de la gamme "privée", une gamme spécifique pour les mariages, communions, baptêmes, anniversaires… et que Caroline, de son côté, travaille au développement d’une gamme de parfums, en roll-ons et en sprays, à base d’huiles essentielles "qui agissent sur l’émotionnel".

0497/32 46 13, hello@oali.be et www.oali.be