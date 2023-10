Dominique Wenta redonne vie à Starmania et lance des sessions de jam à La Petite centrale de Tihange

"Ziggy, il s’appelle Ziggy, je suis folle de lui": Dominique Wenta, l’ancienne interprète française de Starmania nous accueille en musique. Elle a décidé de poser ses valises et sa voix à la salle de spectacle La Petite centrale, à Tihange, pour reprendre les plus grands tubes de Starmania, ce samedi à 20 h 30. "C’est une envie que j’avais déjà à l’époque où je tournais avec la comédie musicale. J’interprétais Sadia mais j’avais envie de chanter tellement de chansons. J’ai donc décidé de me réapproprier les musiques dans des tonalités différentes et d’en faire un spectacle." Une façon de continuer à faire vivre Daniel Balavoine, Michel Berger, France Gall ou encore Maurane dont elle était très proche. La chanteuse à la voix rocailleuse a également décidé de rendre hommage à un autre grand nom de la chanson française: Johnny Hallyday. "J’ai eu la chance de le rencontrer une fois sur scène pendant une tournée, se remémore-t-elle. Je me souviens qu’il a pointé son doigt vers ma gorge en me disant “Toi, t’es de la famille”. On a effectivement le même défaut sur une corde vocale. Aujourd’hui, j’ai appris à travailler avec cette voix et en faire une force." Le 18 novembre, elle foulera à nouveau le plancher de la salle de spectacle tihangeoise pour interpréter les titres les plus connus du rockeur français.