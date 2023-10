Un individu poursuivi pour avoir frappé son codétenu à la prison de Huy: "En prison, soit tu manges, soit tu te fais manger", explique-t-il devant le tribunal

Le 12 janvier 2023, des agents pénitentiaires de la prison de Huy ont dû intervenir dans une cellule pour une bagarre entre deux détenus qui ne s’entendaient pas particulièrement bien. "Il me cassait tout le temps les pieds, comme si je devais être son larbin comme il était plus âgé que moi", résume le prévenu, de la région de Charleroi. En fait, le plus âgé des deux aurait d’abord tenté de le frapper. "Il a levé la main envers moi, mais j’ai été plus rapide que lui, je l’ai attrapé de la main gauche à la gorge et je lui ai donné 2-3 coups de poing dans la figure avec l’autre main." Au point que la victime a eu le nez cassé et une incapacité de travail de plusieurs jours. Mais pourquoi cette altercation ? "Je venais de trouver une seringue dans la cellule et comme ce n’était pas à moi, j’ai appelé les gardiens. Je leur ai dit que c’était à lui, mais il a prétendu que c’était à moi. J’ai déjà consommé de la drogue, oui, mais jamais en me piquant, je n’ai pas de trace sur les bras."