Les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux en visite ce jeudi à Huy

Cet après-midi se déroulera en trois temps avec une visite à Notre Dame de la Sarte (12 h 30), un temps de prière à la collégiale (de 13h à 14 h) et une visite privée à la prison de Huy. "Les reliques font le tour du monde à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Thérèse de l’Enfant-Jésus, précise le prêtre éric Ndeze. Thérèse fut cette religieuse carmélite qui a fait comprendre que l’amour de Dieu touche toutes les personnes dans leur imperfection. Même un être fragile a quelque chose à apporter. Cette idée contraste avec notre société trop souvent basée sur l’hyperformance."

Née à Alençon le 2 janvier 1873, Thérèse Martin, de son nom de naissance, a œuvré dans les domaines de la paix, de l’éducation et des sciences. C’est notamment pour cette raison que l’Unesco l’a inscrite sur la liste des anniversaires 2022-203, en se souvenant de sa production d’écrits – lettres, manuscrits autobiographiques, poésies, pièces de théâtre. "Histoire d’une âme", traduit en plus de 80 langues, est une des œuvres littéraires les plus vendues dans le monde entier (500 millions d’exemplaires). "Nous évoquerons ses textes lors du temps de prière à la collégiale", poursuit Éric Ndeze qui invite aussi la communauté dimanche après-midi (15 h) à l’ordination comme diacre du Liégeois Frédéric Kienen, actuellement en stage à Huy, et qui deviendra prêtre d’ici un an.