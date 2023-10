C’est la rentrée des "Matins du livre", ce samedi à Huy, avec Fanny Ruwet et Élodie Christophe

Première date 100% féminine

Pour ce premier rendez-vous de la saison, 100% féminin, le centre culturel accueillera Fanny Ruwet (qui porte en fait deux casquettes puisqu’elle est à la fois originaire de Huy et (re)connue bien au-delà des frontières belges pour ses chroniques en radio et en télé, ses spectacles, ses podcasts de célébrités…) qui viendra parler de son roman, Bien sûr que les poissons ont froid, et l’Esneutoise Élodie Christophe (lire ci-dessous).

"Un rendez-vous du plaisir de lire et du désir d’écrire"

Mais, concrètement, comment ça se passe, un "matin du livre" au centre culturel de Huy ? "Ça se passe dans le foyer, avec une vue sur le parc et, c’est la vérité, toujours un beau soleil, une belle lumière", assure en souriant Justine Montagner, en charge du projet. Pour elle, c’est "un rendez-vous autour du plaisir de lire et du désir d’écrire. En fait, on parle d’abord de l’actu des invités, ils lisent parfois des extraits, ils évoquent leurs livres… Le public leur pose beaucoup de questions, mais aussi sur l’envers du décor: comment l’auteur travaille, pourquoi il a fait comme ci plutôt que comme ça et on sent qu’il y a toujours bien une personne dans le public que ça démange d’écrire, en fait !", sourit Justine Montagner.

La BD et la jeunesse aussi au programme cette saison

Et parce que la machine roule, l’équipe a décidé de se permettre deux "sorties de la route purement littéraire" cette saison: une en novembre avec un "matin spécial BD" et une autre en avril, avec un "matin spécial littérature jeunesse".