L’esplanade Batta a pris vie à Huy: quel sera le futur ? (photos et vidéo)

Le cœur de la rive gauche a changé de visage. La Ville de Huy a inauguré l’esplanade Batta ce samedi en grande pompe devant des centaines de curieux et de riverains venus découvrir le nouveau site. Un lieu de vie métamorphosé qui donne un nouveau souffle au quartier délaissé de Huy. "Ça fait longtemps que je n’avais plus vu une fête comme celle-là rive gauche, s’est exprimé Christophe Collignon, bourgmestre en titre de Huy. Le pari est réussi et les habitants sont aujourd’hui fiers de leur quartier. Je suis très attaché à l’équilibre de la ville et je suis attentif à tous les citoyens. C’est un projet qu’on n’a pas fait pour nous-même mais pour faire grandir Huy afin que les habitants s’approprient ce nouveau lieu." L’esplanade a de quoi séduire tous les publics. Un lieu de vie, de rencontre, de détente et de mobilité douce, voilà les objectifs atteints par ce nouveau site. "On habite dans le quartier et on voulait évidemment venir voir à quoi ça ressemblait, confie Amélie Doutrelange venue avec sa famille. C’est très agréable de s’y promener et on en oublie presque tous les mois de travaux qui ne nous ont pas toujours facilité la vie. Le résultat est là et ça nous plaît. D’autant que ça donne plus envie de rentrer dans la galerie et de s’y promener." Châteaux gonflables, concerts, ateliers créatifs, animations en tout genre, l’esplanade Batta avait revêtu ses plus belles couleurs pour l’occasion.