Huy projette d’améliorer le quartier de la rive gauche

Il y a quelques années, Huy lançait un plan de rénovation urbaine sur Statte. Dans la même veine, la Ville développait ensuite un plan de revitalisation urbaine autour du Quadrilatère. Et là, le collège communal vient d’approuver un dossier d’opération de développement urbain pour la rive gauche. "On devait disposer d’une perspective de développement urbain, explique le bourgmestre en titre, Christophe Collignon. Une vision de la ville découpée par quartier prioritaire." Les villes de plus de 12 000 habitants pouvaient rentrer à la Région wallonne un dossier simplifié avec des quartiers prioritaires sur lesquels agir. La Ville a arrêté le maillage de ses quartiers et a délimité un périmètre autour de l’avenue des Fossés, là où se construira la future cité administrative. Cette initiative, c’est Christophe Collignon, avec sa casquette de ministre wallon des Pouvoirs locaux, qui l’a lancée. "Je veux simplifier les choses. C’est une philosophie de travail où la Ville indique ses perspectives. On travaille par quartier prioritaire et via des procédures simplifiées."