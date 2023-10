Les pompiers de Huy escaladeront le Mont Rose pour soutenir la formation des chiens d’Os’Mose (photos)

À l’initiative de cette ascension du quatrième plus haut sommet des Alpes ? Thomas Dony qui est pompier professionnel à la caserne de Huy. "Il y a six ans, j’ai eu un cancer de la mâchoire, raconte le sapeur-pompier hutois. En six ans, j’ai été opéré douze fois." Une expérience qui lui a permis de voir la vie autrement… et aussi de se fixer des objectifs. Et parmi ceux-ci, "je voulais faire l’ascension du Mont Blanc. J’ai contacté les pompiers de Chamonix mais le guide m’a plutôt aiguillé vers le Mont Rose. Les décors y sont extraordinaires et puis le Mont Blanc, c’est trop touristique." Le Mont Rose ? Il culmine à 4634 mètres.

Trois jours en juin

Changement de montagne à escalader mais pas de projet néanmoins. "J’ai décidé de faire confiance au guide de montagne et j’ai proposé l’ascension aux collège de la zone Hemeco. Ils étaient partants." Avec l’envie de "faire un geste supplémentaire en faisant plaisir à une association". Et le Hutois Thomas Dony a choisi l’ASBL Os’Mose et ses chiens d’assistance. "Ma fille a fait son TFE de fin de rhéto sur l’ASBL. Je l’y avais accompagnée, je ne connaissais pas l’ASBL. J’ai proposé à mes collègues pompiers d’escalader le Mont Rose pour elle, ils ont trouvé ça super."

L’ascension, les pompiers l’ont programmée les 18, 19 et 20 juin prochains. Trois jours de randonnée et deux nuits passées en refuge. D’ici là, ils comptent récolter de l’argent qui viendra remplir les caisses d’Os’Mose. Via du sponsoring, une plateforme de crowdfunding qui sera lancée dans quinze jours ou encore la vente de macarons en PVC aux couleurs des pompiers.. "On va aussi faire des activités pour récolter de l’argent. On s’est donné pour objectif d’avoir 30.000€. Car la formation d’un chien coûte 24.000€." Une somme qui inclut l’achat du chien ainsi que sa nourriture et les soins vétérinaires. Pendant deux ans, le chien est accueilli en famille d’accueil le temps de sa formation, avant qu’il ne soit confié à la personne qu’il secondera.

Envie de soutenir les pompiers hutois et l’ASBL ? Une page Facebook a été créée: "Pompiers en O’Mose – Mont Rose".