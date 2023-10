BennyTown X SamKak, 100% rap à La Petite centrale de Tihange: "On écrit sur notre monde, sur ce qui se passe dans nos vies"

Ici, c’est chacun son style, chacun son univers, lesquels se rejoignent pourtant et se complètent dans un joyeux délire qui sent le vécu. "On écrit sur notre monde, sur ce qui se passe dans nos vies", confie le Villersois Théo Thaels alias BennyTow, riche d’une expérience aux Ardentes durant cet été 2023.

Pour le reste, c’est comme chacun le ressent avec l’envie légitime du public d’entrer tout de go dans cet univers qui en appelle d’autres toujours renouvelés. À l’humour décomplexé d’un verbe bien senti répondent des thèmes qui banalisent la déprime vécue au quotidien.

Tout entiers dans un jeu de scène qui fait tomber la chemise – la soirée avait commencé en costume et cravate – les deux rappeurs du coin, SamKab étant Hutois, peuvent d’emblée compter sur un public chaud qui en redemande. C’est là toute la force de ce concert. Lequel peut miser sur la spontanéité et l’improvisation des deux rappeurs. Tous deux soutenus par le DJ Mayday pour un beat sur lequel les textes viennent se poser, en écho sonore à une gestuelle qui prend le parti d’une réelle performance scénique.

Ici, la rime est riche et le tempo scandé pour un flow où sont débitées des paroles bien ancrées dans une société qui crie à l’aide. Le moment partagé est pourtant à la joie avec cette gestuelle sautillante et communicative qui invite le public à copier leur modèle. Et c’est parti pour un cercle qui grandit dans une foule désormais en transe. Car dans ce concert, tout est à vivre, jusqu’aux paroles fredonnées les mains lancées en l’air, les pieds tapant le plancher.

Vacances, Calm , Intro, Tout donner: les titres prestés à deux amènent du rythme, de l’énergie autant qu’un retour sur soi comme un appel à méditer sur des mots qui parlent à chacun. En final pour une redite, le morceau On recommence qui clôturait la soirée voulue festive et ancrée dans une modernité bien sentie.