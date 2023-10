Une maison en partie détruite par un incendie suspect rue Warnant à Tihange

Les hommes du feu ont réussi à sauver des animaux qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Le gaz et l’électricité ont été coupés par mesure de sécurité. Les pompiers ont lutté pendant plusieurs heures pour tenter de limiter la progression de l’incendie mais les dégâts sont très importants. Tant le rez-de-chaussée que le premier et le second étage ont été endommagés. La maison est inhabitable.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, l’habitante soupçonne son compagnon d’avoir bouté intentionnellement le feu à l’habitation après un différend familial. Celle-ci n’était pas sur place au moment des faits car elle était au travail. À son arrivée, les tensions avec son compagnon étaient grandes.

La police de Huy s’est rendue sur les lieux. Le parquet a été avisé des faits. Un expert en incendie devrait être désigné pour tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes du feu. Les hommes du feu, eux, sont restés sur place pendant plusieurs heures pour tenter de limiter les dégâts. L’incendie n’a pas provoqué de blessé.