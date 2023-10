"Huy en commun" va boycotter l’inauguration de l’espanade du Batta ce samedi : "4,5 millions d’€ gaspillés"

Pour le groupe "Huy en commun", récemment composé des groupes Écolo et DéfipourHuy, l’esplanade, c’est "4,5 millions d’euros gaspillés. Ce budget aura principalement servi à bétonner encore un peu plus ce bord de Meuse. Avec de tels moyens, il aurait pourtant été possible d’en faire un réel espace de détente, plus végétal et moins massif, s’inscrivant mieux dans le paysage. C’est une fameuse occasion manquée. ça ressemble à un gaspillage d’argent public dénué de toute vision." L’opposition regrette le manque d’espaces verts mais pas seulement. Visite sur place, Anabelle Rahhal et Grégory Vidal, conseillers communaux, pointent du doigt certains manquements par rapport à ce qui avait été projeté au départ. "Les balustrades transparentes en verre initialement annoncées ont été remplacées par d’immondes barrières en métal gris, ce qui rend l’ensemble particulièrement inesthétique." Le groupe regrette également une pente trop raide pour les personnes à mobilité réduite et l’absence d’arbres sur l’esplanade comme prévu au départ. "L’intégration paysagère est également un échec, reprend Anabelle Rahhal, ingénieure-architecte urbaniste. Les vues depuis le pont Roi Baudoin vers la magnifique maison Batta, patrimoine architectural classé du 16e et 17e siècle sont désormais occultées. C’est une nouvelle occasion manquée de valoriser le patrimoine hutois à travers cet aménagement urbain. De plus, l’esplanade est particulièrement massive et elle s’élève fort en hauteur par rapport aux bords de Meuse, en s’imposant visuellement à tout ce qui l’entoure." Regrettant le manque de consultation citoyenne et de discussion avec les commerçants et les riverains, Grégory Vidal enfonce le clou: "Une nouvelle fois, c’est du bling-bling, imposé à tous les commerçants et les Hutois, sans aucune réflexion sur la suite. On a voulu en mettre plein la vue, sans avoir la moindre certitude que les vitrines des commerçants de la galerie pourraient réellement s’ouvrir vers l’esplanade. Et aujourd’hui nous craignons une esplanade vide toute l’année, même si la ville va mettre le paquet pour son animation le jour de son inauguration, grâce au secteur culturel."