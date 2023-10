Mike Sanglan, le Hutois aux 130 concerts de U2, les a vus dans l’incroyable Sphère de Las Vegas cette nuit (vidéo)

Il remet cela mercredi

Mike Sanglan est accompagné de deux amis fans comme lui de U2: le Tournaisien Laurent Vraux (parrain de sa fille) et le Namurois John Dubuisson avec lesquels il a pris le temps de traverser les plaines mythiques du Nevada. Un trio bien installé dans le réseau de fans de U2 à travers le monde. "À force d’aller les voir en concert, on fait des rencontres, on se constitue un réseau et cela aide quand il faut se procurer des places très prisées comme celles-ci, continue le Hutois. Elles se vendent de 135 à 1800 dollars US (NDLR: 128 à 1700€). Et la bière sous la Sphère est à 19 dollars US (18 €). C’est cher. Mais pour un fan de U2, on se devait d’y être. D’ailleurs, nous assisterons à nouveau au concert de mercredi prochain. Ce ne sera cette fois pas dans les gradins mais dans la fosse, histoire d’avoir une perception complètement différente du show."

Pote avec l’ingénieur du son de U2

Côté musical, le concert (sans le batteur Larry Mullen Junior pour soucis médicaux) est axé sur l’album "Achtung Baby" sorti en 1991 et lui fait honneur dans l’intégralité de ses plages, avec d’autres classiques évidemment "mais pas de Sunday Bloody Sunday, Pride ou New Year’s Day, ce qui est très rare". De quoi nourrir l’espoir de voir se poursuivre l’expérience en tournée planétaire ? "Beaucoup l’espèrent, mais je ne vois pas comment ce concept unique pourrait s’exporter en dehors de la Sphère de Las Vegas même si on sent dans le show que certains passages pourraient intervertir des chansons ou en glisser d’autres. Le gros du visuel, lui, n’est pas exportable."

Joe O’Herlihy, l’ingénieur du son de U2 avec lequel Mike Sanglan a sympathisé au fil des tournées, n’a rien dévoilé au Hutois à qui il a dédicacé une bouteille de la Sphère, ce jeudi. "On parle d’une nouvelle résidence en 2024 à Las Vegas. Mais, ce sera sans moi, sinon ma femme me tue", rigole l’entraîneur des gardiens de la Royale Union Hutoise qui ne sera donc pas sur le banc, ce dimanche, à Bas-Oha pour le grand derby. "Mais, je serai tenu au courant du score en live par le délégué. Je vois une victoire 0-1."