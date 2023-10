L’esplanade du Batta à Huy inaugurée ce samedi  : les riverains et les commerçants la trouvent globalement réussie mais se posent beaucoup de questions (photos)

C’est bien connu: les gôuts et les couleurs ne se discutent pas. Si certains regrettent l’impression générale du "tout au béton" – malgré la présence de pelouses – ou la couleur noire de la passerelle, les avis sont assez unanimes.

"Esthétiquement, c’est plutôt réussi", reconnaît Michel Devillers, qui habite depuis 18 ans au dernier étage d’une des deux tours Batta. "Je regrette simplement que le monte-charge soit situé à proximité de l’entrée des garages des tours. Des camions risquent de bloquer nos entrées et sorties." Comme la plupart des habitants de la petite septantaine d’appartements recensés dans les deux immeubles, notre interlocuteur s’interroge plus globalement: "La Ville mettra-t-elle les moyens pour que l’endroit reste propre et bien fréquenté ?" Pour contrer la criminalité et le vandalisme, la Ville a prévu d’installer courant 2024 un dispositif de vidéosurveillance qui viendra renforcer une première caméra mise en service dès à présent.

30 bancs en béton, bientôt 25 arbres

Mais au fond, quels sont les autres aménagements qui ont été réalisés pour 4,5 millions€ (dont 45% de subsides) ? La création d’une grande dalle en béton, la construction d’une passerelle qui rejoint le bord de Meuse, le renouvellement de tous les impétrants du quartier (gaz, eau, électricité, téléphonie), la création d’une nouvelle voirie, la prolongation du RAVeL, le placement de 25 nouveaux luminaires LED avec mise en lumière de la passerelle, l’installation de trente bancs en béton, d’une dizaine de poubelles ( "mais pas de cendriers", regrettait ce vendredi un commerçant de la galerie), d’un abribus et des racks pour vélos.

Par ailleurs, 25 arbres de différentes essences dont des arbres fruitiers (prunus, poiriers et pommiers) seront plantés en novembre.

Cette restructuration de l’espace public, qui a notamment pour but d’améliorer la vue urbaine et de mettre en valeur les quais de Meuse, s’est accompagnée d’une suppression des 130 emplacements de parking. "On aurait aimé être concerté, regrette Patrice Dodémont, qui habite une des deux tours depuis quelques années. Où doivent se garer nos invités en soirée lorsque le parking du Match est fermé ? Certes, il y a le parking de l’ancien Mestdagh mais il n’est guère sécurisant." "Sans compter qu’il est toujours risqué d’abandonner l’offre de parking à un privé, renchérit Christophe Dewilde, patron de Peritus Electro, installé dans la galerie. Quid si Colruyt, qui vient de reprendre Match, change les règles dans le futur ?"

Certains regrettent aussi que l’accessibilité du deuxième niveau du parking rebute les automobilistes. "La rampe apeure les conducteurs, il suffirait de placer un feu rouge", fait remarquer un observateur.

Plus de la moitié de cellules vides dans la galerie

Aboutissement d’une réflexion au sein de la Ville depuis près de dix ans, l’esplanade du Batta doit aussi participer à la redynamisation du commerce dans la galerie.

Aujourd’hui, même si deux surfaces sont en chantier en vue d’accueillir de nouveaux commerces, ce sont plus de 50% des cellules qui sont inoccupées (10 magasins et 12 cellules vides) au rez-de-chaussée. Et on ne vous parle pas de l’étage déserté depuis bien longtemps… "J’espère que ça va inciter des commerçants à rejoindre le shopping", lance Guiseppe Cumbo, le patron du Mister Minit qui a vu son chiffre d’affaires "chuter de 20 à 30% durant le chantier". "Cette esplanade, je la vois d’un bon œil. Je regrette toutefois la suppression du parking. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire qu’avant où on se serait cru en Roumanie dans les années 60 (sic)." Son voisin, Antonio Stefanini, patron de la pizzeria "Il Gusto", se montre lui très optimiste. "Revenez dans deux ans, et vous verrez que tous les espaces commerciaux seront occupés !", lance-t-il.

Déjà propriétaire du Mont Mosan et du Cortina sur la plaine de la Sarte, Jean-Marc Vanberg veut aussi voir l’avenir en rose. "Nous avions prévu d’ouvrir notre brasserie “L’esplanade” à la fin novembre pour l’inauguration, mais celle-ci a été avancée. Nous sommes donc toujours en plein travaux. Notre salle comptera une centaine de places assises et notre terrasse, avec vue sur le fort et la collégiale, une soixantaine." Cet établissement sera-t-il le seul à offrir une ouverture vers l’esplanade ? C’est très possible, même si on se souvient qu’une pétition avait été lancée en juin pour pousser la copropriété à ouvrir les commerces vers le nouvel espace.

Reste un point d’interrogation: à quoi va ressembler dans le futur le supermarché, qui emploie actuellement une cinquantaine de travailleurs ? Colruyt, qui a racheté 57 Match et Smatch en septembre, n’a pas encore annoncé ses intentions. "L’esplanade ? Le résultat est très beau, ça va peut-être amener plus de touristes, mais probablement pas plus de clients pour nous", prédit le gérant du Match Nicolas Vostes qui a vu son chiffre d’affaires afficher "moins 15% durant le chantier". Voilà le décor planté, y’a plus qu’à couper le ruban.