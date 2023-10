Voles à Huy et Wanze dans les véhicules pour payer sa consommation de drogue

Jonathan (nom d’emprunt) a écopé d’une peine de travail de 90h pour vols en tout genre. Le premier fait remonte au 27 novembre 2022. Un Wanzois avait garé son véhicule devant son habitation avant de se le faire voler durant la nuit. Sa voiture sera aperçue le 29 novembre à Anvers et Jonathan est arrêté suite à un contrôle routier durant la soirée du 30 novembre. En aveu, l’Andenais a confirmé avoir été tenté de se saisir du véhicule en apercevant le trousseau de clé posé sur le tableau de bord. Le 1er décembre 2022, les policiers interceptent à nouveau l’homme de 41 ans alors qu’il marchait dans le centre de Huy. Ils fouillent le sac qu’il portait sur lui et saisisse de nombreux objets qui ne lui appartenaient pas et qui avaient été dérobés dans des véhicules à Wanze: couteau suisse, une pince Bosch, une lampe de poche et un filtre à carburant. "Je n’ai jamais fracturé une portière, les voitures étaient à chaque fois ouvertes", s’est-il défendu lors de son audience devant le tribunal correctionnel de Huy, le 7 septembre dernier. Ancien toxicomane, il avait justifié ces vols pour pouvoir acheter ses consommations. Sorti de prison en juillet 2023, l’Andenais dit ne plus consommer de produits stupéfiants et vouloir trouver une formation qualifiante pour s’en sortir.