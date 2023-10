Reconstitution du meurtre de mars dernier Porte des Aveugles à Huy: deux versions s’opposent

La reconstitution, qui a engendré quelques embarras de circulation, s’est, elle, déroulée de 9 h 15 à 12 h. Le suspect et un témoin ont ainsi été ramenés sur les lieux du drame. Il est à noter que ce témoin a dû effectuer un long voyage pour l’occasion puisqu’il est actuellement incarcéré en Autriche pour une condamnation relative à la traite des êtres humains.

Mais revenons-en à cette nuit du 28 au 29 mars 2023. Aux environs de 1 h du matin, la victime, née en 1986, se trouvait à hauteur du passage pour piétons, lorsqu’elle a croisé la route de son agresseur. La victime était alors accompagnée d’une personne, qui a assisté à toute la scène et qui fait donc ici office de témoin.

Si une reconstitution a été demandée par le parquet de Liège et la juge d’instruction Fleur Colienne, c’est semble-t-il d’ailleurs pour confronter les deux versions des faits avancées par l’inculpé et le témoin. "Deux versions qui restent inconciliables après la matinée de ce mercredi", selon une source proche du dossier.

Que s’est-il réellement passé cette soirée-là ? Le trio s’est d’abord retrouvé au domicile du témoin pour consommer des stupéfiants. Une première altercation a alors eu lieu entre l’inculpé et la victime. Blessé, le premier s’est rendu aux urgences du CHRH pour se faire soigner, ainsi qu’à la police pour déposer plainte, avant de rejoindre le quartier de Statte à pied. C’est à la hauteur de la Porte des Aveugles qu’il a recroisé la victime – qu’il hébergeait depuis sa sortie de prison deux jours plus tôt – et le témoin. "Selon l’inculpé, c’est la victime qui l’a agressé. Dans l’échange de coups, la victime est tombée sur le couteau qu’elle avait amené sur place. Il s’agit donc d’un homicide involontaire. L’inculpé nie toute intention", précise encore cette source. La version du témoin diverge fortement puisqu’elle fait, elle, référence à de la défense.

"Inculpé pour meurtre et port illégal d’un objet utilisé comme une arme, le quadragénaire n’est pas en aveux sur l’intention homicide, mais bien sur la matérialité des faits", rappelle le parquet de Liège.

Placé en détention préventive depuis son arrestation quelques heures après les faits par la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans, l’inculpé n’a jusqu’ici jamais demandé sa libération lors de ses différents passages devant la chambre du conseil. "Mais après cette reconstitution, cela pourrait changer", précise son conseil Me Töller.