Les trois jeunes pas encore fixés sur leur sort

Le mois dernier, trois jeunes âgés de 21 à 24 ans étaient cités devant le tribunal correctionnel de Huy pour des faits qualifiés de vol avec violence. Un seul était représenté par un avocat. "On n’a pas le choix, on n’a pas les moyens de payer un avocat. On assume", avait déclaré l’un des deux autres.